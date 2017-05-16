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التشكيلة الرسمية لمواجهة «أرسنال - سندرلاند»
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التشكيلة الرسمية لمواجهة «أرسنال - سندرلاند»

2017-05-16 19:49:37
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره سندرلاند  في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيلة أرسنال الرسمية : بيتر تشيك - شكوردان موستافي - ناتشو مونريال - هولدينج - تشاكا - ارون رامسي - بيريلين - كيران جيبس - اليكسيس سانشيز - مسعود أوزيل - أوليفيه جيرو.
فيما جاءت تشكيلة المنافس سندرلاند على النحو التالي: بيكفورد - جونز - مانكيو - أوشيه - كوني - أفيدو - ندونغ - لارسون - كاترمول - بوريني - ديفو.
ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 69 نقطة، فيما يأتي سندرلاند في المركز الأخير برصيد 24 نقطة بعد هبوطه رسمياً.

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