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غياب عاشور وحمود والحاوي عن قائمة الأهلي عن لقاء الشرقية
حسام عاشور

غياب عاشور وحمود والحاوي عن قائمة الأهلي عن لقاء الشرقية

2017-05-16 19:13:29
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم قائمة تضم 21 لاعبًا لخوض لقاء الشرقية غدًا الأربعاء في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب حسام عاشور للإيقاف وأحمد حمودي ووليد سليمان للإصابة وأحمد حجازي لعدم الجاهزية وعماد متعب وحسين السيد والحارس مسعد عوض وباسم علي لأسباب فنية.

وضمت القائمة: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي لحراسة المرمى ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد فتحي وصبري رحيل والتونسي علي معلول للدفاع وعمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا وميدو جابر للوسط والنيجيري جونيور أجاي والإيفواري سليماني كوليبالي وعمرو جمال للهجوم.

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