أصدرت محكمة موسكو المدنية، قرارا بطرد الحاخام الإسرائيلي، رافين خيرسون، من روسيا وذلك بعد اتهامه بالقيام بنشاطات وأعمال غير قانونية على الأراضي الروسية، بحسب صحيفة “جازيتا” الروسية.

وكانت المحكمة العليا قد اتهمت الحاخام الإسرائيلي بالعمل في روسيا بشكل غير قانوني، وأصدرت بحقه حكم الطرد نظرا لعدم قيامه بالإجراءات اللازمة، من تسجيل وثائق ومستندات عن قيامه بأعمال ونشاطات في روسيا. كما غرمت المحكمة الحاخام رافين بمبلغ من المال.

واعتبر الحاخام أن كل التهم الموجهة إليه باطلة وغير مبنية على أية أدلة أو حقائق، حيث برر الحاخام أنه في روسيا منذ عام 2009 واقتصر عمله على المسائل الدينية للطائفة اليهودية وفي خدمة البيت اليهودي في روسيا.

وكانت السلطات الروسية قد القت القبض على الحاخام الإسرائيلي بعد تعميم صادر من الداخلية الروسية.