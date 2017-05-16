قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة معدل القروض التي حصلت عليها مصر مؤشر خطير.

ونفى في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير » تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية «صدى البلد»، صحة ما تردد عن انخفاض أسعار السلع الغذائية مرة أخرى خلال العام المقبل لما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك أمر مستحيل.

وأوضح أن عجز الموازنة وصل إلى 370 مليار جنيه، وان الإنتاج فقط هو السبيل الوحيد لخفض الأسعار، مؤكدا أن العلاوة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لن يشعر بها المواطن في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت تماما بسبب زيادة التضخم الذي تجاوز الـ 30%.