 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 07:58 مساءً
روابط سريعة
النيابة تجدد طلبها للداخلية بسرعة القبض على حبيب العادلي
وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي

النيابة تجدد طلبها للداخلية بسرعة القبض على حبيب العادلي

2017-05-16 19:27:19

جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم نصار، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

جاء طلب النيابة العامة عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكشف مصدر قانوني، أنه ليس هناك تحقيق رسمي في واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلي للإقامة الجبرية، موضحا أن مخالفة العادلي للتدابير الاحترازية يسقطها عنه، ويصبح مطلوبا لدى الجهات الأمنية والقضائية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3