جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم نصار، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

جاء طلب النيابة العامة عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكشف مصدر قانوني، أنه ليس هناك تحقيق رسمي في واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلي للإقامة الجبرية، موضحا أن مخالفة العادلي للتدابير الاحترازية يسقطها عنه، ويصبح مطلوبا لدى الجهات الأمنية والقضائية.