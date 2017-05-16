 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 08:01 مساءً
روابط سريعة
ناتشو يغيب رسمياً عن لقاء ريال مدريد وسيلتافيجو
ناتشو

ناتشو يغيب رسمياً عن لقاء ريال مدريد وسيلتافيجو

2017-05-16 18:56:31
وكالات

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ريال مدريد برفع البطاقة الصفراء لمدافع الفريق ناتشو فيرنانديز، والذى حصل عليها خلال لقاء إشبيلية يوم الأحد الماضى فى الجولة الـ37 من الليجا والذى انتهى لفريقه  4 / 1 .

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن بذلك ناتشو سوف يغيب عن لقاء سيلتا فيجو غدًا لعدم قبول لجنة الاستنئاف طلب ريال مدريد.

أشارت الصحيفة إلى أن فى حالة توجه ريال مدريد للمحكمة الرياضية، سوف يتم البت فى الحكم إلى ما قبل المباراة.

وتألق ناتشو بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، حيث  شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام إشبيلية تسجيله هدف وصناعة آخر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3