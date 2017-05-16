رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، طلب ريال مدريد برفع البطاقة الصفراء لمدافع الفريق ناتشو فيرنانديز، والذى حصل عليها خلال لقاء إشبيلية يوم الأحد الماضى فى الجولة الـ37 من الليجا والذى انتهى لفريقه 4 / 1 .

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن بذلك ناتشو سوف يغيب عن لقاء سيلتا فيجو غدًا لعدم قبول لجنة الاستنئاف طلب ريال مدريد.

أشارت الصحيفة إلى أن فى حالة توجه ريال مدريد للمحكمة الرياضية، سوف يتم البت فى الحكم إلى ما قبل المباراة.

وتألق ناتشو بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، حيث شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام إشبيلية تسجيله هدف وصناعة آخر.