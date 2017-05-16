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أتليتكو يمنح جاميرو الضوء الأخضر للرحيل
جاميرو

أتليتكو يمنح جاميرو الضوء الأخضر للرحيل

2017-05-16 18:57:12
وكالات

فتح نادي أتليتكو مدريد الباب أمام رحيل مهاجمه الفرنسي كيفن جاميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى فريق العاصمة الإسبانية لجلب صفقات قوية لتدعيم الفريق الموسم المقبل وتجديد دماء الفريق عقب فشله في الحصول على بطولات هذا الموسم.
وفتح النادي باب الرحيل أمام المهاجم الفرنسي جاميرو بعد فشل الأخير في إثبات نفسه منذ انتقاله من إشبيلية مطلع الموسم الحالي، دون تسجيل سوى 16 هدفًا من أصل 42 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات هذا الموسم.
وكشفت تقارير صحفية أن فريق الأتلتي يسعى لتقديم موسم استثنائي العام المقبل خصوصًا أنه الأخير في عقد المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني.
ويسعى أتليتكو مدريد إلى تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم من العيار الثقيل يوفاضل الفريق بين جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وألكساندر لاكازيت لاعب ليون الفرنسي أو بلوتيلي مهاجم تورينو، بالإضافة إلى محاولة التعاقد مع مهاجم الفريق السابق ديجو كوستا لاعب تشيلسي الحالي.
ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة وخرج الفريق من دور نصف النهائي من مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا أمام كل من برشلونة وريال مدريد.

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