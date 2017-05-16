نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرًا أكدت فيه تقدم بعض دول الخليج باقتراح يقوم على تحسين العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القيام بخطوات بناءة مع الفلسطينيين.

وتضمن المقترح وفقا للصحيفة بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية وتخفيف القيود على تبادل البضائع في غزة.

وأشار المقترح إلى أن تحسين العلاقات مع إسرائيل عبر إقامة خطوط تليفونية مباشرة، والسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي لدول الخليج، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل.

يأتي هذا المقترح قبل أيام من قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي سيقوم فيها بزيارة إسرائيل، والمملكة العربية السعودية.