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البنتاجون: اتفاق للتعاون الدفاعي بين أبو ظبي وواشنطن
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

البنتاجون: اتفاق للتعاون الدفاعي بين أبو ظبي وواشنطن

2017-05-16 18:09:53

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون”، اليوم /الثلاثاء/، إبرام “اتفاق ثنائي جديد للتعاون الدفاعي” بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن البنتاجون - نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن “الاتفاق الجديد سيمكن من إقامة تعاون أوثق وأكثر مرونة ضد مجموعة من التهديدات خلال السنوات الـ15 المقبلة”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس، إن ” الاتفاق يمثل فصلًا جديدًا في شراكتنا”، مضيفًا: “أتطلع إلى مواصلة العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم”.

وناقش الجانبان الإماراتي والأمريكي مجموعة من التهديدات الأمنية المشتركة ، بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في اليمن وليبيا، والحملة لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، كما أكدا القيم والمصالح المشتركة، بما في ذلك حرية الملاحة والسيادة الإقليمية لدول شبه الجزيرة العربية ومكافحة التطرف.

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