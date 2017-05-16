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رئيس أوغندا يحذر كبار مسئولي الأمن من استخدام التعذيب
يوري موسيفيني رئيس أوغندا اوغندا

رئيس أوغندا يحذر كبار مسئولي الأمن من استخدام التعذيب

2017-05-16 18:06:29

حذر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في خطاب وجهه إلى كبار مسئولي الأمن، من استخدام التعذيب، واصفا إياه بأنه أمر “غير ضروري وخاطئ ولا يجب أن يتم استخدامه مرة أخرى”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم /الثلاثاء/، عن موسيفيني قوله، إن التعذيب استخدم في بعض الأحيان ضد الأبرياء وهو أمر غير عادل قد يدفعهم للاعتراف بالتهمة لإيقاف الألم، مضيفا أن المحققين الجيدين يستطيعون الحصول على الإدانات دون استخدام التعذيب.

وجاء هذا الخطاب في أعقاب تقارير إعلامية تزعم بتعذيب عدة أشخاص يشتبه في صلتهم بمقتل أحد كبار ضباط الشرطة، وتتهم جماعات حقوقية مسئولي أمن أوغنديين باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

يذكر أن مساعد المفتش العام للشرطة الأوغندية أندرو فيليكس كاويسي - ثالث أكبر ضابط شرطة في البلاد - لقي مصرعه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين خارج منزله في مارس الماضي.

وكانت صحف أوغندية قد أظهرت المشتبه بهم في قتل كاويسي عليهم علامات واضحة لإصابات عند ظهورهم في المحكمة.

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