تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تسلل 41 شخصًا بينهم 7 أفارقة، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا بضبط 41 شخصًا بينهم 10 من المنيا ، و5 من كفر الشيخ ، و5 من بني سويف ، و3 مــن الجيزة و2 مـــن أسيوط و2 من الفيـوم و1 من البحيرة و1 من الدقهلية و1 من القليوبية و1 من قنا و1 من دمياط و1 من المنوفية و1 من القاهرة و7 سودانيين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعه إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وعلى الفور قامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.‎