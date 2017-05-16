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محاضرة فنية للأهلي قبل مواجهة الشرقية وتأهيل حجازي والحاوي
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محاضرة فنية للأهلي قبل مواجهة الشرقية وتأهيل حجازي والحاوي

2017-05-16 18:12:22

عقد حسام البدرى المدير الفنى للفريق الاول بالنادى الأهلى محاضره فنيه مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقه قبل مران الفريق استعداداً لملاقاة الشرقية.

وعرض البدرى على اللاعبين نقاط القوه والضعف لمتافسة الشرقيه قبل لقاء الغد مؤكداً على اللاعبين ضروره تحقيق الفوز لحسم بطولة الدورى .

وقام مروان محسن مهاجم الفريق بتأدية أولى جلساته التأهيليه بالمشى حول ملعب، على هامش تدريبات اليوم.

وخضع مروان محسن للتدريبات التأهيليه تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق.

يذكر أن مروان تعرض للاصابه بالرباط الصليبى خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى اثناء بطولة الامم الافريقيه التى اقيمت بالجابون.

وغاب وليد سليمان لاعب وسط القلعة الحمراء عن التدريبات الجماعية حيث اكتفى بالتاهيل في الجيم، تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالنادى.

ومن المقرر أن يغيب وليد عن لقاء الشرقية، لعدم شفاءه من اللام الركبة  التي يعاني منها  في  لقاء زاناكو ببطولة إفريقيا، ليفضل الجهاز الفني عدم الدفع حتي يستكمل برنامجه العلاجي.

ويستعد الأهلى لمباراة الشرقية والمقرر لها غداً فى السابعه مساءً على ملعب السلام بمدينة النهضه فى اطار الاسبوع الـ٢٩ من بطولة الدورى العام.

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