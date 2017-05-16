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غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة
الشهادة الابتدائية

غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة

2017-05-16 17:56:50
متابعات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه من المقرر أن يتم غدا إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي) لطلاب مدارس القاهرة ، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ.

وقالت المديرية في بيانها ان النتيجة ستعلن غدا إلكترونيا على موقع المديرية، بينما ستعلن يوم الخميس القادم في المدارس.

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