أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه من المقرر أن يتم غدا إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي) لطلاب مدارس القاهرة ، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ.

وقالت المديرية في بيانها ان النتيجة ستعلن غدا إلكترونيا على موقع المديرية، بينما ستعلن يوم الخميس القادم في المدارس.