علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير صحفية قالت إنه أعطى الروس معلومات في غاية السرية عن أنشطة داعش ومخططاته، قائلا إنه شارك “حقائق” مع موسكو في اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير سيرجي كسلياك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عن ترامب قوله - في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه لديه الحق المطلق في مشاركة المعلومات مع روسيا، موضحا أن “الحقائق” التي تناولها الاجتماع تركزت حول الإرهاب وسلامة الطيران وأخرى تتعلق بالأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى أنه يريد من موسكو أن تصعد عملياتها ضد داعش والإرهاب.​

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الجنرال أتش آر ماكماستر قد قال إن ترامب لم يتحدث في أي وقت حول مصادر أو أساليب استخباراتية مع الروس، فيما كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية خلال اجتماعه مع لافروف.