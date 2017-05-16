وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تقرر اعتبارًا من أول رمضان الموافق السبت 27/5/2017 تعديل المواعيد الخاصة بعدد 8 قطارات، هى:

1. القطار رقم 915 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.20 يصل الإسكندرية 18.15.

2. القطار رقم 925 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.00 يصل الإسكندرية 20.05.

3. القطار رقم 927 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.10 يصل الإسكندرية 22.40.

4. القطار رقم 931 مكيف القاهرة / الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.20 يصل الإسكندرية 23.25.

5. القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 16.00 يصل القاهرة 18.40.

6. القطار رقم 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19.45 يصل القاهرة 22.15.

7. القطار رقم 959 مكيف القاهرة / الإسماعيلية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.15 يصل الإسماعلية 20.05.

8. القطار رقم 1915 مكيف القاهرة / المنصورة يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.10 يصل المنصورة 17.25.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة هذه القطارات إلى مواعيدها الأصلية وفقًا لجداول التشغيل المقررة بالهيئة اعتبارًا من يوم الأحد 25 يونيو بنهاية شهر رمضان المبارك.