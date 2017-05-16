هاشتاج ذكرى الـ «6-1» في احتفالية الأهلي بالمباراة على مواقع التواصل

أطلقت صفحة النادى الأهلى، عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاج بعنوان “ذكرى 6-1”، أحتفالا بذكرى مباراة الأهلى والزمالك والتى انتهت نتيجتها بستة أهداف مقابل هدف.

وكتبت الصفحة على تويتر: “شاركوا على هاشتاج ذكرى 6-1 وحدثونا عن احتفالكم بعد المباراة، وأفضل هدف ولاعب كنت تتمنى مشاركته بالمباراة”.

وتحل اليوم على جماهير الأهلى، ذكرى مباراة الـ6-1، التى فاز بها الفريق الأول لكرة القدم على غريمه الزمالك، فى موسم 2001-2002 ببطولة الدورى الممتاز.