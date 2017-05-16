أصيب ثلاثة أشخاص بحالات اختناق اليوم /الثلاثاء/ جراء نشوب حريق بمطار “شانجي” بسنغافورة نقلوا على إثره إلى المستشفيات.

وصرحت قوات الدفاع المدني - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - بأنه تمت السيطرة على الحريق خلال دقائق بعدما شوهد الدخان يتصاعد عبر فتحات التهوية داخل صالة الوصول رقم “2” والتي تم إخلائها في الحال، مشيرة إلى التعرف على سبب الحريق، وذلك دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

من جانبها، أوضحت سلطات المطار أن الحريق تسبب في تأجيل العديد من الرحلات ونقلها إلى صالات أخرى، لافتة إلى أن التأخير سيستمر بصورة واضحة في رحلات المغادرة والوصول بالمطار مساء اليوم.

يشار إلى أن قرابة 7ر58 مليون شخص استخدموا المطار بصالاته الثلاث خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم افتتاح صالة وصول جديدة بالمطار هذا العام.