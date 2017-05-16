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470 سائحا يزورون سانت كاترين أمس
سانت كاترين

470 سائحا يزورون سانت كاترين أمس

2017-05-16 17:41:51
خاص: محيط

زار 470 سائحا من مختلف الجنسيات، منهم 400 هندي، مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء بأن السائحين زاروا كنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوش سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

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