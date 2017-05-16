الحياة تعود من جديد لبحيرة ناصر: استئناف الصيد بعد توقف 60 يومًا2017-05-16 17:53:29
استأنفت أعمال الصيد في بحيرة ناصر، الثلاثاء، بعد فترة توقف استمرت لمدة شهرين من 15 مارس وحتى منتصف مايو الجارى بناء على قرار وقف كافة أنشطة الصيد بالبحيرة ضمن خطة تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر.
وبدأت جمعيات الصيد العاملة في البحيرة في استلام الأماكن المخصصة ونزول معدات ومراكب الصيد، كما عادت الحياة لموانئ الصيد الثلاثة بأبوسمبل وجرف حسين وأسوان.
وقال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن قرار وقف الصيد جاء لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر وتحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها باعتبارها من أهم محاور الأمن القومي المصري ومخزون مصر الإستراتيجي من المياه وسلة الغذاء من الثروة السمكية.
وأضاف «حجازي» أن «ما تم من إجراءات تأمينية خلال فترة توقف الصيد سيعود بالخير لصالح شركاء التنمية من الصيادين وجمعيات الصيد، والمواطن وخاصة أن إجراء وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية، التي تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئتى الثروة السمكية وتنمية البحيرة وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك في زيادة الإنتاج السمكى العام القادم».
وأوضح أن وقف الصيد ببحيرة ناصر لم يحدث خلال الـ 6 سنوات الماضية، وأنه عندما كان يحدث إغلاق للبحيرة لم يكن يتم بالشكل المطلوب وهو ما يؤكده كل العناصر العاملة في هذا المجال سواء أجهزة أمنية أو جمعيات صيد أو صيادين، مشيدًا بدور قوات التأمين لبحيرة ناصر من وزاراتى الدفاع والداخلية خلال فترة وقف الصيد بمسطح البحيرة مؤكداً على أنه سيتم تكريم كافة العناصر المتميزة، التي شاركت في هذه الملحمة بعد انتهاء فترة وقف الصيد، سواء من قوات التأمين أو الهيئات المشاركة أو جمعيات الصيد، التي كان لها دوراً هاماً في وضع ملامح خطة تنمية الثروة السمكية ومساندة تنفيذها على أكمل وجه.
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