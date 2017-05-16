خضع أحمد حمودى لاعب النادى الأهلى إلى تدريبات تاهيلي على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الشرقية.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالجهاز، بعد خروجه من التأهيل في الجيم.

ومن المقرر ان يغيب حمودى عن لقاء الشرقية لعدم تماثلة للشفاء من إصابة الضامة التي مازال يعاني منها.

ويستعد الأهلى لمباراة الشرقية والمقرر لها غداً فى السابعه مساءً على ملعب السلام بمدينة النهضه فى اطار الاسبوع الـ٢٩ من بطولة الدورى العام.