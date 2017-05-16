جدد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، رغبته فى تجديد عقد مصطفى طلعت لاعب وسط الفريق، واستمراره وسط صفوف دجلة فى الموسم المقبل.

وأبلغ ميدو، مصطفى طلعت برغبته فى أن يستمر مع وادى دجلة بالموسم المقبل، حيث ينتهى عقد اللاعب فى نهاية الموسم الجارى، وتلقى اللاعب العديد من العروض إلا أنه أجل المفاوضات لحين حسم موقفه مع دجلة سواء بالتجديد أو بالرحيل “مجانًا”.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة مع مصطفى طلعت خلال الأيام المقبلة لحسم ملف التجديد، خاصة أن المدير الفنى لدجلة أبدى رغبته المبدئية فى التجديد للاعب إلا أن الأمر يتوقف على المفاوضات بين الطرفين حول مدة التجديد والمقابل المادى.

ومن جهة أخرى أبدى اللاعب علاء علي رغبته في الرحيل عن جدران الفريق الأصفر حيث استقر، على الرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بسبب تراجع نسبة مشاركته فى المباريات، الأمر الذى يرفضه اللاعب.

وقد ينضم اللاعب لأحد أندية إنبي وسموحة اللذان يفاوضانه للإنضمام إليهم الصيف المقبل