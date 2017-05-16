قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مساعدة عاجلة قدرها ألف جنيه لكل أسرة مسيحية من أهالي العريش المسكنين بالإسماعيلية وعددهم نحو 120 أسرة، على أن يكون الصرف عاجلًا يوم الخميس المقبل.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن هذا المعاش، جاء إيمانًا بالأخوة الوطنية وما يحتمه عليها الواجب والضمير الوطني والإنساني من وقوفنا صفًا واحدًا إلى جانب بعضنا البعض، ولا سيما في أوقات الشدائد والأزمات، وبوازع وطني وإنساني محض لا تفرقة فيه على الإطلاق على أساس الدين أو اللون أو العِرق أو الجنس.