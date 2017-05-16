أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني الإصلاحي اسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي تنظم الجمعة ودعمه للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، وفق وكالة أنباء “ايسنا”.

وقال جهانغيري، إثر إعلان سحب ترشيحه “سأمنح صوتي لروحاني في الانتخابات الرئاسية”.