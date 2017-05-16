حفظ التحقيق في حريق صالة جمباز الجزيرة لعدم وجود شبهة جنائية2017-05-16 17:29:54
تسلمت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبدالحكيم، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء، تقرير خبراء المعمل الجنائى، فى حريق صالة الجمباز بنادى الجزيرة، كما تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة.
جاء في تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وأن الصالة تحوى العديد من المراتب، والأجهزة التى ساعدت على سرعة انتشار الحريق، ما أدى إلى تلف جميع محتويات الصالة والحوائط، وتقدر الخسائر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
جاء في التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وبناءً على ذلك قرر أحمدعبدالحكيم وكيل النائب العام، حفظ التحقيقات في الواقعة واستبعادها في دفتر العوارض.
واستمعت النيابة العامة لمدير الشئون القانونية والمدير العام ومدير أمن النادى، ومدير الصيانة وكابتن تدريب فريق الجمباز وبعض أفراد أمن نادى الجزيرة، والذين نفوا جميعًا معرفتهم بسبب الحريق.
وساعدت سرعة انتقال رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى عمليات مقاومة الحريق ومنع امتداد النيران لباقى أجزاء الصالة التى اشتعلت النيران بها، حيث انتقلت 11 سيارة إطفاء ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية باستخدام جميع الوسائل الحديثة فى السيطرة على الحريق.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل نادى الجزيرة، وانتقل اللواء علاء عبدالظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته عدد من ضباط الإدارة وسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.
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