

قررت إدارة الأوامر بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ندب لجنة من الخبراء للبت في الدعوى المقدمة ضد برنامج “رامز تحت الأرض”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال مع بداية شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك بعد أن أقام أحد الأشخاص “م.ن”، دعوى قضائية تطالب بإيقاف برنامج رامز تحت الأرض، بعد أن اتهم فريق العمل بسرقة فكرة البرنامج دون الحصول على إذن مسبق منه، وطالب المدعي بإيقاف البرنامج قبل عرضه، وتقدم بحافظة مستندات لإثبات صحة موقفه بأن فكرة البرنامج فكرته، وهى عبارة عن برنامج “مقالب” سيتم استضافة عدد من النجوم فى إحدى المناطق الصحراوية، ويظهر خلال اللقاء شبح يثير ذعر الضيوف.