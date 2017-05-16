أخلت السلطات الألمانية اليوم /الثلاثاء/ إحدى صالات الوصول بمطار “برلين شونفيلد” بالعاصمة برلين جراء تفشي محتمل للغاز المسيل للدموع، فيما لم تقع إصابات جراء الحادث.

وأعلن مطار برلين - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إعادة فتح صالة الوصول بعدما قامت قوات الإطفاء بتهوية المبنى، لافتة إلى عدم إلغاء أي رحلات جوية جراء الحادث.

ولم توضح السلطات مصدر الغاز أو سبب وقوع الحادث داخل المطار الذي يعد ثاني أكبر مطار بالعاصمة برلين.