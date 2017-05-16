يترأس سامح عاشور نقيب المحامين غدا، هيئة الدفاع عن “محامى مطاى” السبعة المحبوسين بتهمة إهانة القضاء فى أثناء نظر إشكال وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسهم.

وينظر الاشكال أمام الدائرة الثانية جنوب بمحكمة جنايات المنيا، بحضور مجلس النقابة الفرعية ويحيى التونى أمين صندوق النقابة العامة ومجدى سخى وكيل النقابة إضافة لمحمد الكسار عضو المجلس عن المنيا.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، كانت قد قضت فى 9 أغسطس الماضى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيا لـ8 محامين، والحبس 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، فى قضية اتهام 22 محاميا بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله فى قاعة محكمة مركز مطاى.

شمل حكم المؤبد غيابيا كلا من: إبراهيم الدسوقى محمد وشهرته أبو عوف، نقيب المحامين بمطاى، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغنى، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغنى، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهرى، فيما قضت المحكمة بحبس المحامى أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوريا، وبرأت باقى المتهمين وعددهم 13 محاميا، وهم: مصطفى عبد العظيم محمد، وخالد محمد عبد الغنى، وخلف محمد الأنصارى، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهانى تونى محمد، ومصطفى أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفى عبد الرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب.

كانت النيابة العامة أحالت 22 محاميا من أبناء مركز مطاى بمحافظة المنيا لمحكمة الجنايات، بتهم التعدى على عضو قضائى، هو المستشار أحمد فتحى، يوم 13 مارس 2013، وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضى مقيم الدعوى.