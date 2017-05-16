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ناشطون: "سوريا الديمقراطية" تسيطر على قرية "رقة سمرة" بريف الرقة
قوات سوريا الديمقراطية

ناشطون: "سوريا الديمقراطية" تسيطر على قرية "رقة سمرة" بريف الرقة

2017-05-16 17:21:51

أفاد ناشطون سوريون اليوم /الثلاثاء/ بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على قرية “رقة سمرة” الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، والتي تبعد نحو 3 كيلومترات إلى الشرق من الرقة.

وأضافت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ذلك التقدم يأتي وسط تواصل المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي وقوات خاصة أمريكية من جهة، وتنظيم “داعش” من جهة أخرى، على محاور في أرياف الرقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسلحي “داعش” انسحبوا من مناطق كانوا يسيطرون عليها في المحورين الغربي والشمالي الغربي، وذلك في أعقاب سيطرة سوريا الديمقراطية على قريتيتن جديدتين في المنطقة، لافتة إلى أن الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما.

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