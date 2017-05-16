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الولايات المتحدة تستضيف ديربي مانشستر في 20 يوليو القادم
مانشستر سيتي مانشستر يونايتد

الولايات المتحدة تستضيف ديربي مانشستر في 20 يوليو القادم

2017-05-16 17:27:18
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية، يونايتد وسيتى اليوم الثلاثاء، أنهما سيلتقيان فى مباراة ودية فى كرة القدم فى 20 يوليو المقبل فى هيوستن (ولاية تكساس الأمريكية)، فى سابقة هى الأولى من نوعها، حيث سيقام الديربى خارج المملكة المتحدة.

ويلعب الفريقان فى إطار جولتهما الأمريكية الصيف المقبل، وستقام المباراة على ملعب “ان آر جى” الخاص بفريق هيوستن تكساس لكرة القدم الأمريكية.

وألغيت مباراة بين مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد صيف 2016 كانت مقررة فى بكين، وذلك بسبب سوء أرضية الملعب.

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