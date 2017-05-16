حددت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، جلسة ١٠ يونيو ؛ لنظر محاكمة 8 من شباب الألتراس فى تهمة التظاهر بمحيط النادى الأهلى.

والمتهمون هم أحمد خليل جابر، ومحمد وجيه عبدالصادق، ومحمد نزيه منصور، وحسن ماهر قطب، وحسن محمد حسن، ومصطفى محمود العيوطى، ومحمد وليد فؤاد، وسيد محمد سيد.

وكشف المحامي محمد رشوان أن الأحراز في القضية مطبوعات الأهلي وشماريخ وطبلة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من رؤساء أقسام المباحث لبيان تفاصيل واقعة الضبط والاتهامات الموجهة للشباب.

وأعلنت رابطة “ألتراس أهلاوي” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلقاء قوات الأمن القبض على مجموعة من قيادات الرابطة “كابوهات” فجر اليوم من منازلهم.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين، أثناء تجمعهم، فى ذكرى مذبحة ستاد بورسعيد، وإذاعة أخبار كاذبة، تحرر محضر رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠١٧ إدارى قصر النيل، وتولت النيابة التحقيق.