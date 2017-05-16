تقام أول مباراة دولية نسائية لكرة القدم الامريكية، في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن المقرر، أن تجمع المباراة بين فريقي من مصر والمغرب، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة الأفريقية.

تقام المباراة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وأحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة.

المباراة تنظمها شركة “ترانسفورما” والتي تعد أول شركه رياضية مصرية و المصنفة ضمن أفضل 7 شركات ناشئة في مصر لسنة 2014.

من جانبه أكد سمير الديجوي مؤسس الشركة و منظم فعاليات المباراة أن الهدف من اللقاء توجيه اهتمام الجمهور المصري والعربي لاسيما البنات للعبة خاصة أنها تعد رياضة جديدة من نوعها علي الشعوب والثقافات العربية.

هذا ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السابعة من مساء الخميس القادم بفندق دوسيت بالتجمع الخامس.