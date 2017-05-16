 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 06:10 مساءً
روابط سريعة
زوجة هشام عبدالله تهاجم الإخوان وتتهم بتلقي تمويلات أجنبية
هشام عبد الله وزوجته

زوجة هشام عبدالله تهاجم الإخوان وتتهم بتلقي تمويلات أجنبية

2017-05-16 17:20:26

شنت غادة نجيب زوجة الفنان “هشام عبدالله” مقدم البرامج بقناة “الشرق” التابعة لجماعة الإخوان هجوما عنيفا على أعضاء الجماعة القاطنين فى تركيا، متهمة إياهم بتلقي تمويلات من الدول الأجنبية، وداعية إلى عودة المعزول محمد مرسى إلى الحكم مرة أخرى.

وخصت غادة الهجوم فى تدوينة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لـ “عمرو عبد الهادى”، “وليد شرابى”، “محمد شرف”، “آيات عرابى”.

وأطلقت “غادة” رسالة نارية لهم قائلة: “الضمير والكرامة ميقدروش بالفلوس .. ااااه بالمناسبه بتمنى فعلا تعرفوا ترجعوا مرسى عشان تبقوا عملتوا بالفلوس اللى بتقبضوها”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3