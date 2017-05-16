فيروس "الفدية" يشل 12 شركة في كوريا الجنوبية2017-05-16 16:38:22
أعلنت وكالة الأمن الإلكتروني الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ أن 12 شركة أصيبت بالشلل بسبب فيروس رانسومواري “واناكري” حتى الان، الأمر الذى أصبح واحدا من أكبر التهديدات التى تواجه الأمن الإلكتروني في العالم.
ويشير رانسومواري المعروف باسم ” الفدية” إلى البرمجيات الخبيثة التي تعمل على إقفال الملفات على جهاز الحاسوب مع التشفير حتى يدفع الضحايا مبلغا معينا من المال للقراصنة. وظهرت أحدث نسخة من فيروس الفدية ويطلق عليه ” واناكري” في الأسبوع الماضي، مما ألحق الضرر بحوالي 200 ألف جهاز حاسوب في 150 بلدا في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة الكورية للإنترنت والأمن (كيسا) أنها تلقت 4616 مكالمة تستفسر عن رانسومواري على خطها الساخن حتى الآن.
وفى الوقت الذى منع فيه “kill switch” -وهو آلية آمنة ضد برمجيات الفدية الخبيثة- الشركات من التعرض لأضرار كبيرة، قال الخبراء إن مستخدمي الحواسيب ما زالوا في حاجة إلى توخي الحذر نظرا لوجود عدد متزايد من المتغيرات.
ودعا خبير في الأمن الإلكتروني المستخدمين إلى اتباع قواعد الأمن الأساسية واستخدام أحدث الإصدارات من نظام التشغيل ويندوز وبرامج الفيروسات.
وتكهن بعض الخبراء أيضا بأن البرمجيات الخبيئة لفيروس الفدية “واناكري” قد تم توزيعها بواسطة كوريا الشمالية.
وقال تشوي سانغ - ميونغ، الخبير في شركة هوري إن “قراصنة كوريا الشمالية يميلون إلى استخدام منطق التشفير الخاص بهم غير الموجود في التشفيرات الخبيثة الأخرى”. ونظرا للعثور علي منطق مماثل في واناكري، فمن المرجح جدا أن تكون كوريا الشمالية وراء هذه القضية”.
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