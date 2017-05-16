أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن باب مكتبه مفتوح للجميع لحل مشاكل المواطنين وتلبيه كافة طموحاتهم في إطار الإمكانيات و الموارد المتاحة مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المواطنين وحل مشاكلهم بحضور الجهات المعنية .

وأوضح سعيد ، فى بيانا له اليوم ، إن معلومات قد وردت لمكتبه تفيد بوقوف مواطن يحمل لافتة أمام ديوان عام المحافظة يعرض فيها بيع كليته نظير توفير مسكن لأولاده وعلى الفور كلف مدير مكتبه بالتوجه للمواطن للقاء المحافظ ولم يجده في المكان المذكور وتم التواصل مع المواطن على الرقم الموضح باللافتة 01018806699 ،وبالاتصال بالرقم تبين عدم وجود هذا الرقم في الخدمة وبمعاودة الاتصال بالرقم لعدة مرات وفي أوقات مختلفة تبين أن الرقم غير موجود بالخدمة.

وفي نفس الوقت أمر المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتواصل مع المواطن لبحث إمكانية تقديم مساعدة مالية له أو الاستفادة من برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدا أن هناك تعليمات بتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن بسرعة البت في أي حالة بحاجة للمساعدة.

وناشد محافظ الشرقية، المواطن الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورته وهو يحمل لافتة يعرض فيها كليته للبيع عليه أن يتقدم لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ليتم بحث حالته وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة له وتلبية مطالبه وفي حالة التأكد من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية بعد أن يتم فحص أوراقه و إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لحالته سيتم منحه وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولي بالرعاية بنطاق دائرة المحافظة.

ويؤكد محافظ الشرقية أن لقاء المواطنين كل أسبوع يقوم بإتاحة فرص عمل حقيقة بالقطاع الخاص للشباب الجاد والراغب في حياة كريمة كما يقوم ببحث أوراق والطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية.