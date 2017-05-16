يحتفل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع مشجعيه بتتويجه بلقب البريمييرليج عبر جولة على متن حافلة مكشوفة، تجوب شوارع لندن يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري.

ومن الممكن أن يحتفل فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي ضمن لقب الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي بفوزه على وست بروميتش ألبيون (0-1)، بـ”الثنائية” المنشودة مع مشجعي البلوز إذا توج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي المقرر أن يخوضه قبل يوم من الموعد المشار إليه أمام أرسنال على ملعب ويمبلي.

وأعلن النادي الإنجليزي أن الحافلة المكشوفة سيكون على متنها لاعبو الفريق الأول وكذلك لاعبو فريق الناشئين تحت سن 18 عاما الذين فازوا هذا الموسم بقلبي الدوري وكأس الاتحاد للشباب.

وسيبدأ الموكب الاحتفالي في الساعة 12:00 ظهرا في الجانب الغربي من ملعب ستامفورد بريدج، وسينتهي عقب ذلك بحوالي ساعة في منطقة إيل بروك كومون، قبل أن تمر على فولهام رود وهورتنسيا رود وكينجز رود.

ومن المقرر أن يحصل تشيلسي، الذي فاز مساء أمس في المباراة قبل الاخيرة بالموسم على واتفورد بنتيجة (4-3)، رسميا على لقب بطل البريمييرليج عقب المواجهة المقررة يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج أمام سندرلاند.

وحال فوزه أمام سندرلاند، سيصبح تشيلسي أول ناد بتاريخ البريمييرليج يفوز بـ30 من 38 مباراة يخوضها.