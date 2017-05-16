تفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الثلاثاء، مشروع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، للوقوف على آخر مستجدات العمل به، تمهيداً لافتتاحه الجزئي المقرر له عام 2018.

وأوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف - فى تصريح اليوم - أن الجولة التفقدية تضمنت المعامل العلمية بمركز ترميم الآثار، وكذلك الأعمال الإنشائية بالمشروع والتي تسير على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد.

وذكر أن الوزير ناقش خطة نقل القطع الأثرية للمتحف وخاصة آثار الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها في قاعة خاصة بها عند الافتتاح الجزئي للمتحف، مشيراً إلى أنه تابع كذلك سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف.