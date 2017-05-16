قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية فولكر تراير، إن مصر أكبر شريك اقتصادي لألمانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف تراير - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته العشرين - أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد تنامي ملحوظ، موضحا أن مصر تشهد تطورا اقتصاديا وسياسيا وتواجه أيضا تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، لكنه عول كثيرا على عامل الوقت والصبر حتى يتعافى الاقتصاد المصري تماما.

وأشار إلى أنه شرف بتواجده مع الوفد الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارتها لمصر ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن ميركل ناقشت مع الرئيس المصري مواضيع هامة، وأن الملف الاقتصادي مثل أولوية للمباحثات المصرية الألمانية فضلا عن قضايا سياسية أخرى.

وتابع تراير أن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد، مضيفا أن “هناك كثير من مجالات التعاون المشترك، ونحن نعول كثيرا على عاملي الاستقرار السياسي والاقتصادي وعامل الوقت وهما عنصران هامان لانعاش الاقتصاد المصري”.