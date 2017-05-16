أعلنت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمنع تسلل وباء الكوليرا المنتشر فى اليمن وسط الركاب القادمين من خلال زيادة تشديد الإجراءات الاحترازية والمراقبة الطبية ومتابعة العائدين للتأكد من عدم حملهم للوباء.

صرح الدكتور “مدحت قنديل” مدير الحجر الصحى بالمطار بأنه فى إطار تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للدكتور أيمن إمام، مدير الإدارة العامة للحجر الصحى بالوزارة، لتشديد الرقابة فى المطارات والموانئ المصرية لحماية البلاد من تسلل الأوبئة المنتشرة فى دول العالم، فقد تم تشديد الرقابة على الركاب القادمين من اليمن عن طريق رحلات الخطوط اليمنية القادمة من عدن ومطار سيئون بحضرموت لمنع تسلل وباء الكوليرا وبعض الأمراض الكورتينية وسط الركاب”.

وأضاف قنديل: تم زيادة الأطباء والمراقبين الصحيين بصالات الوصول لمتابعة الطائرات وفحص الركاب القادمين من المناطق الموبوءة وتتم مناظرة الركاب للتأكد من عدم إصابتهم بوباء الكوليرا، حيث لا توجد أي تطعيمات له ويتم تسجيل بيانات كل الركاب حتى لو لم تظهر عليهم أعراض الوباء من أجل متابعتهم فى مقار إقامتهم بالتعاون مع مديريات الصحية التابعين لها”.

وكانت بعض المدن اليمنية ناشدت منظمة الصحة العالمية، لتقديم العون لمجابهة وباء الكوليرا، بعد انتشاره بشكل كبير خلال اليومين الماضيين وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الخميس الماضى، عن وفاة 51 شخصا جراء مرض “الكوليرا” فى مناطق يمنية مختلفة وقدرت المنظمة العالمية فى بيان لها، أن 7 ملايين و600 ألف شخص فى اليمن معرضون لخطر العدوى بوباء الكوليرا”.