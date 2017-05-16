قام النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بصحبة اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد بزيارة المساجد الأثرية بحي الدرب الأحمر للإطلاع على الحالة التي وصلت إليها المساجد الاثرية هناك.

وأكد ماهر في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن المساجد الأثرية وصلت لحالة مذرية بسبب التضارب والتناحر بين وزاره الأوقاف ووزاره الأثار م-م-ما اثر بالسلب على جميع المساجد، وأسفرت عن غلق وتدمير وتشويه الثروة المصرية من مساجدنا الاثرية والتى ترجع للحقبة المزدهرة من التاريخ الإسلامي.

وأشار “نائب الخليفة” إلى أنه طالب بمحاسبة المسؤولين عن حالة الدمار والخراب التي وصلت إليها المساجد الأثرية بالدرب الأحمر، مؤكدا على أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بينه وبين اللجنة الدينية لتفقد مسجد الامام الشافعى والذى قد يتعرض للانهيار فى اى وقت، وكذلك فتح المساجد المغلقة ومنها مسجد شيخون.

وتفقدوا الحالة المؤسفة التى وصلت إليها مسجد الدعاء ومسجد المراة فاطمة الشقراء والذى يمثل نموذج صارخ لإهدار المال العام وتدمير أثار مصر الإسلامية، وشارك في الزيارة اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، واللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف وعدد من النواب .