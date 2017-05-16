طارق عامر: مشكلة النقد الأجنبي انتهت والوضع النقدي في تحسن2017-05-16 16:11:37
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم /الثلاثاء/ أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استعرض اليوم تطورات الوضع النقدي في مصر، مشددا على أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر “انتهت وأصبحت تاريخا بلا عودة”.
وأوضح عامر - في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء - أنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي.
وقال طارق عامر أنه لدينا الان 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية، مضيفا أن ذلك يثبت قوة الاقتضاد المصري وأن إجراءات الاصلاح الاقتصادى ناجحة وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية، مشيرا إلى أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر.
وقال ان السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر، مضيفا أن الاجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الاسعار.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي وهذا بفضل تحويلات المصريين التي اصبحت تتدفق من الخارج ما مكن القطاع الاقتصادي العمل بأسلوب علمي، مشددا على أن هناك استقرارا في السوق المصرفي وكل مؤشرات الاداء جيدة بسبب تدفقات النقد الاجنبي.
وقال انه تم استعرض مشروع يقدر ب500 مليار جنيه وهو خاص بمحطات الكهرباء والتي تستخدم في تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن نظام المدفوعات في 2015- 2016 سجل عجزا قدره 20 مليار جنيه، مضيفا أنه خلال العام القادم ستعود النتائج إلى مستوياتها في السنوات السابقة، مشيرا إلى الاسعار الحالية والتي ضبطت الخلل في ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار الى 3.8 مليار دولار بنسلة 16% في مارس الماضي، مؤكدا أن الاصلاح الاقتصادي كان له مردود ايجابي على السياسة النقدية.
وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيدا واثبت قوة الجهاز المصرفي وأننا ننتهج سياسات مالية ونقدية مستقرة، وكل هذه الإجراءات تدعم المسيرة والاداء الاقتصادي، وأن الموازنة تحت السيطرة وان برنامجنا يسير في الاتجاه الصحيح واستطعنا الحصول على شهادة من البنك الدولي.
وأكد ان البنك المركزي غير من فكر الاقراض وفرض البنك المركزي على البنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجها الشكر لكل القائمين على قانون الاستثمار الجديد، الذي سيسرع من عجلة التنمية.
وقال عامر إن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد الأجنبي في الاقتصاد بدون معوقات، مشيرا إلى سداد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية، إضافة الى سداد نفس المبلغ في اول يونيو.
-
بالفيديو.. التموين: فتح فروع معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات خلال ساعات
صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 ...Tue, 16 May 2017 09:28:02 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:02 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT