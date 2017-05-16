برلماني: الحكومة نفذت 80% من توصيات "تقصي حقائق" القمح2017-05-16 16:14:40
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، إن الحكومة نفذت ما يقرب من 80 % من توصيات لجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح التي شكلها البرلمان خلال موسم الانعقاد الماضي.
وأضاف “ملك”، أنه على مدى عشرات السنوات الماضية كان هناك استنزاف ناتج عن ثغرات موجودة بمنظومة استلام وتوريد وطحن الأقماح، وكانت تكلف الدولة عدة مليارات من الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الفلاح والمواطن، وبالفعل كانت توصيات لجنة تقصي الحقائق محل تنفيذ كامل من قبل الحكومة المصرية والمسئولين بوزارتي التموين والزراعة، حيث تم تلافي ما يزيد عن 80 % من أخطاء الأعوام السابقة، مما سيكون له مردود إيجابي على الدولة في الحفاظ على الثروات والمقدارت بشكل كبير.
وقال، إنه لأول حدثت زيادة في السعة التخزينية للأقماح بسبب الصوامع الجديدة من مليون و250 ألف طن إلى 4 ملايين و200 ألف طن، لافتا إلى أن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين يزيد عن ما تم انجازة خلال 40 عامأ الماضية، وأن هذه السعة التخزينية تكفي لاستهلاك الشعب المصري لمدة 6 أشهر.
وأكد ملك، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصعيد أمس الأول، باستكمال تطوير الشون الترابية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات ذات الكثافة الانتاجية العالية لمحصول القمح، سيقضي بشكل كبير، على الكميات المهدرة من محصول القمح والتي كانت تصل إلى 15% من إجمالي التخزين.
وأوضح، أنه قد تم معالجة الثغرات المتمثلة في وجود وسطاء بين الدولة والفلاح المصري، وهم أصحاب صوامع وشون وبناكر القطاع الخاص، الذين كانوا يتسلمون المحاصيل من الفلاحين ويستلمون الأثمان من الدولة لحساب الفلاح المصري، حيث تم إلغاء هذا الأمر، وأصبحت المعاملة مباشرة بين الدولة والفلاح.
وتابع نائب “المصريين الأحرار” أنه لم يتبق من توصيات اللجنة إلا استرداد بعض المستحقات الموجودة لدى عدد قليل ممن اكتشفت اللجنة والأجهزة الرقابية التي استكملت التفتيش على باقي المواقع، ارتكابهم عدد من المخالفات، حيث أن هناك عدد قليل قام بالهروب خارج البلاد، وعدد قليل لم يسدد المستحقات عليه بسبب تلك المخالفات حتى الآن.
وشدد النائب مجدي ملك، على أن هذه المنظومة الجديدة تعطينا مؤشر حقيقي على أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية للإصلاح ومحاربة الفساد تتحقق النتائج المرجوة من هذا الإصلاح.
وأوضح، أن لجنة تقصي حقائق الفساد بمنظومة القمح، قامت بتحويل جميع الملفات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة خلال فترة عملها، إلى جهات التحقيق المختصة وهي النيابة العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والأمر الآن في يد القضاء.
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