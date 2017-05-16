وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي تمهيداً لافتتاحها رسمياً2017-05-16 16:01:07
تفقد الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يرافقة اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر مساء اليوم الثلاثاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي والتي تبعد حوالي 500 كيلو عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر تمهيداً لافتتاحها رسمياً خلال الايام القليلة القادمة والتي ستخدم 30 الف مواطن بالمجان.
وأوضح وزير الصحة والسكان ان تكلفة المستشفى انشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه ، وتتكون من طابقين ، بسعة 30 سريراً ، القسم الداخلي يحتوي 18 سرير، و 10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 اسرة فرز و 2 اسرة انعاش و 4 اسرة ملاحظة و سرير عمليات للطوارئ ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى و5 اسرة افاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينة ،وقسم للمعامل ، وقسم للنساء والتوليد ، وقسم للعناية المركزة به 5 اسرة ، وقسم للأشعة ، وقسم للحضانات به 7 لحديثي الولادة ، وتضم المستشفى شبكة غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية .
ووجه وزير الصحة الدكتور الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للموارد البشرية والتدريب بزيادة عدد الاطباء والتمريض فوراً بالاضافة الى توفير جهاز PCR لمعمل التحاليل ، كما وجه بتحويل 20 غرفة ادارية الى سكن للاطباء قائلاً “كل اللي يهمني الدكاترة اللي هتشتغل “
ووجه وزير الصحة بتزويد 2 اسرة لغرفة الملاحظة وتحويلها الى رعاية متوسطة .
وفي النهاية اشاد وزير الصحة والسكان بالتجهيزات الطبية الحديثة بمواصفاتها العالمية الموجودة بالمستشفى وشدد على الصيانة الدورية لها .
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