مصر تستضيف ورشة عمل "الفيفا إلى الأمام"2017-05-16 16:32:51
تنطلق غداً الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، للدول الأعضاء من شمال أفريقيا، لشرح برنامج “الفيفا إلى الأمام”، وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من خلاله لكل الأعضاء، والتي ستستغرق 48 ساعة .
ويتضمن برنامج “الفيفا إلى الأمام”، دعما سنويا لكل اتحاد عضو في الفيفا، يبلغ مليونا و250 ألف دولار، شرط توافر التنوع في البرامج المقدمة من الاتحادات الأهلية للاستفادة منه في تطوير اللعبة الأكثر شعبية في مختلف دول العالم، مع تحقيق تطور ملموس في اللعبة داخل كل دولة من الدول الأعضاء .
وطلب اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، استضافة إحدى هذه الورش التي يعقدها الفيفا لكل الأعضاء، لشرح أهمية وكيفية الاستفادة من البرنامج، والدعم المقدم من خلاله، وهو ما وافق عليه “فيفا” وـسند استضافة الورشة المخصصة لدول شمال أفريقيا لمصر .
ويشارك في الورشة ممثلو 8 اتحادات، من بينها مصر وهي : ليبيا ، تونس، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، جنوب السودان وإريتريا.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة سوليمان مدير برنامج التطوير، عن الاتحاد الدولي في أفريقيا، وجان ماري كونز، من المكتب الفني للتطوير والتنمية التابع للفيفا ، وكريستوف سوبجر، المسئول المالي لبرنامج “الفيفا إلى الأمام” .
جدير بالذكر أنه تم إدراج مشروع تطوير مركز منتخبات الاتحاد المصري لكرة القدم، ضمن ورشة العمل حيث تقرر زيارة الوفد المشارك في الورشة للمركز في بعد غد الخميس، لتقديم أفضل المقترحات والوقوف على مدى التطور والجاهزية، التي وصل لها مركز منتخبات الفراعنة.
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