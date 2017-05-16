 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 04:45 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. «فيزا»: ملتزمون باتفاقيتنا مع الحكومة المصرية
شعار شركة
شعار شركة "فيزا"

بالفيديو.. «فيزا»: ملتزمون باتفاقيتنا مع الحكومة المصرية

2017-05-16 16:15:02
محيط - خالد الريس

أكد طارق الحسيني المدير الإقليمي لشركة “فيزا” في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع راين ماكنرني رئيس شركة “فيزا”، كان إيجابيا حيث اكدت الشركة التزامها للاتفاق الاستراتيجي مع الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتحسين كفاءة المدفوعات الحكومية وخدمات الدعم.
وأشار الحسيني من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن البنية التحتية التكنولوجية ستمكن مصر من اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي والاستعانة بالخبرات وأفضل السبل التكنولوجية لتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ولتحقيق الشمول المالي الذي يعتبر هدف استراتيجي للحكومة المصرية، معلنا أنه سيساعد في ادماج الاقتصاد الرسمي بنظيره الموازي.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركة سيمكن من فتح أفاق كثيرة للاستثمار لبناء البنية التحتية التكنولوجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل راين مكنرني رئيس  مجلس إدارة شركة فيزا العالمية بقصر الاتحادية الرئاسي اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3