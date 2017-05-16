أكد طارق الحسيني المدير الإقليمي لشركة “فيزا” في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع راين ماكنرني رئيس شركة “فيزا”، كان إيجابيا حيث اكدت الشركة التزامها للاتفاق الاستراتيجي مع الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتحسين كفاءة المدفوعات الحكومية وخدمات الدعم.

وأشار الحسيني من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن البنية التحتية التكنولوجية ستمكن مصر من اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي والاستعانة بالخبرات وأفضل السبل التكنولوجية لتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ولتحقيق الشمول المالي الذي يعتبر هدف استراتيجي للحكومة المصرية، معلنا أنه سيساعد في ادماج الاقتصاد الرسمي بنظيره الموازي.

وأضاف أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركة سيمكن من فتح أفاق كثيرة للاستثمار لبناء البنية التحتية التكنولوجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل راين مكنرني رئيس مجلس إدارة شركة فيزا العالمية بقصر الاتحادية الرئاسي اليوم الثلاثاء.