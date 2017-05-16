أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، موظفا بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية لتقصيره في أداء مهام عمله وتقاعسه عن تسليم شكوى مقدمة من إحدى المواطنين بشأن تضرره من عقار مخالف صدر له قرار هدم وإخلاء مما تسبب في خطورة داهمة على السكان فضلا على عدم اتباع القوانين.

وشدد سلطان - في تصريح اليوم الثلاثاء على رئيس حي وسط بضرورة تطبيق أحكام القانون بكل صرامة على الموظف المقصر والمتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وعدم السماح بتأخير شكاوى المواطنين وخاصة المتعلقة بالبناء المخالف.

يذكر أن الموظف المحول للنيابة الإدارية قد سبق وتم مجازاته لتغيبه أكثر من ٤٠ يوما متواصلا مما أضر بالصالح العام وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأتي الشكوى المقدمة من إحدى المواطنين بخصوص العقار رقم ٩ بشارع بن رافع التابع لقسم العطارين بوسط المدينة.