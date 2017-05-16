أعلن الأستاذ الدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أن العام المقبل سيشهد تخريج أول دفعة للحاصلين علي بكالوريوس التربية لمعلمي وأخصائي إعداد وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ،وذلك في تخصصات (التأخر العقلي ، الإعاقات البصرية والسمعية ، الإعاقات الحركية ،الاضطرابات الانفعالية والسلوكية ،الموهوبون والإعقة والعجز في التعلم).

وأشار الزهار إلي دعم الدولة ممثلة في وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي للكلية التي تعد الأولي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط والأمريكتين في مجالها ،والثانية علي مستوي العالم بعد كلية التربية الخاصة بجامعة كولون بألمانيا ، لافتًا إلي كونها نموذجًا فريدًا ومتميزًا في الدعم المجتمعي والأكاديمي لاستراتيجيات التنمية المستدامة .

وأوضح “الزهار” حرص الكلية علي المستويين الأكاديمي والمجتمعي علي نهج مباديء الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لدعم ورعاية ذوي الاحتيجات الخاصة ،وهو ما يأتي بالتوازي مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يحمل العام المقبل 2018 شعار ذوي الاحتياجات الخاصة ،تقديرا لدورهم البناء ومساهماتهم الفعالية في دفع عجلة التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقي السنوي الأول للتربية الخاصة بعنوان ” تحديات وآفاق مزاولة مهنة التربية الخاصة ” ،تحت رعاية عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم .