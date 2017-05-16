رئيس «غرفة الجيزة التجارية»: معارض رمضانية بأسعار مخفضة2017-05-16 15:55:45
أكد عادل ناصر رئيس غرفة محافظة الجيزة التجارية، أنه قد تم افتتاح حوالي 12 معرض لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة من بينهم 4 معارض تابعة لمنظمات المجتمع المدني، معلنا أنه سيتم افتتاح المزيد من المعارض خلال يومين.
وأشار ناصر من خلال تصريحات لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الاتفاق مع العديد من الشركات الكبرى للمواد الغذائية لعرض منتجاتهم بالمعارض، موضحا أن سعر كيلو السكر بالمعارض 10 جنيه وسعر كيلو الدقيق 5,50 جنيه.
وأعلن أن فروع المعارض تم توزيعها بالعديد في أماكن مختلفة بالقرى والمناطق الشعبية بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظة خصصت 44 منفذ للغرفة لعمل منافذ ثابتة على مدار العام لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن هذا سيكون حافز للشركات والمستثمرين لعرض منتجاتهم.
وأوضح أن زيادة حلقات التداول بين المصنع والتجار يؤدي إلى زيادة سعر المنتج، مضيفا أن منتجات المعارض تأتي من المصانع مباشرة.
وحذر الشركات المشاركة من عدم الألتزام بأسعار المعارض، موضحا أنه سيتم منع الشركات الغير ملتزمة من المشاركة خلال الأعوام القادمة.
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