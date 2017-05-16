تواصل شركة إنستاجرام التابعة لشركة فيس بوك، حربها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، بعد إعلانها الثلاثاء، إضافة خدمة موجودة على التطبيق الأخير وهي إمكانية إضافة فلتر الوجه عن طريق الكاميرا.

وتستخدم فلترات الوجه لإضافة الرسومات إلى صور السلفي، وأضافت إنستاجرام خدمة إضافتها إلى الكاميرا الخلفية أيضا، ويمكن أيضا إضافتها إلى الفيديو وإرسالها إلى الأصدقاء أو نشرها على التطبيق مباشرة.

وأضافت الشركة عدد من الأدوات الإبداعية، منها وضع “الإعادة إلى الوراء”، أي نشر الفيديوهات بالاتجاه المعاكس لتصويرها، مع إضافة ملصقات للهاشتاغ، وأضافت ممحاة لمسح ما يكتبه المستخدمين على الصور أو استبدالها بشيء آخر.

وقد انتقدت شركة فيس بوك الأم، قيام إنستغرام بنسخ عدد من ميزات سناب شات، على الرغم من أن الأخيرة تجاوزت سناب شات بعدد المشتركين.