عقدت مجموعة من جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا تنسيقيا بدعوة من السيد ماضي الخميس رئيس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال مساء أمس الاثنين.

وجاء الإجتماع في إطار سعي جمعيات النفع العام لتنسيق مواقفها، وتطوير عمل منظمات المجتمع المدني والتباحث حول المستجدات المختلفة في هذا المجال.

وشدد المشاركون على ضرورة أن يسود المناخ الإيجابي في محيط عمل جمعيات النفع العام، الذي تعاني أغلب جمعياته من التحديات الكبيرة والأعباء الكثيرة، مع ضرورة تبني الدولة لرؤية واستراتيجية جديدة تقوم على أسس الإيمان بعمل تلك الجمعيات مما يتيح لها تحقيق النتائج المتوقعة لوجودها.

وفي الختام اتفق المشاركون بالاجتماع ، على تشكيل لجنة من 9 جمعيات تجتمع بصورة دورية، للوقوف على اهم المعوقات التي تواجه جمعيات النفع العام ، و للحيلولة دون وجود عقبات قد تواجه عمل تلك الجمعيات، وتذليل الصعاب، والتنسيق مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة عمل المجتمع المدني الكويتي بكافة أشكاله.

يذكر ان الإجتماع ضم اعضاء و رؤساء كل من: الجمعية الكويتية للإعلام و الاتصال، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم اداء البرلمان ، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية متابعة قضايا المعاقين، جمعية اهالي الشهداء و المفقودين الكويتية، جمعية اصدقاء النخلة، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المقاصد التعليمية، جمعية علم النفس الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية.