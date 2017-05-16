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العناني يتفقد آثار اسوان.. الخميس
اسوان

العناني يتفقد آثار اسوان.. الخميس

2017-05-16 15:48:07
متابعة: أحمد زكي

من المقرر أن يتفقد خالد العناني وزير الآثار عدد من المواقع الأثرية بمحافظة أسوان على مدار يومين الخميس والجمعة القادمين يبدائها بمتحف النوبة وثم آثار مدينة أبو سمبل جنوب أسوان ويجرى جولة تفقدية لمعبد السبوع والأعمدة.

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